Europee: martedì all'Ex Opg Je So' Pazzo di Napoli La France Insoumise di Jean-Luc Melenchon (2)

- Amard elenca i fatti, analizza il modo in cui si è costruita l'Unione Europea, il neoliberismo che la guida, il contenuto dei Trattati, gli scandali di corruzione che hanno attraversato le istituzioni europee, le figure politiche che passano senza soluzione di continuità dagli organismi pubblici ai consigli di amministrazione delle banche...Riuscendo però a dimostrare ad ogni passo quanto tutto questo processo sia stato voluto dalle rispettive aziende e imprese nazionali e dalle nostre classi politiche, e quanto dunque la lotta per trasformare il proprio paese e l'Europa siano connesse, quanto sia necessaria una visione internazionalista e di collaborazione fra le formazioni politiche popolari. Così, la denuncia si accompagna alla proposta, per cui il testo di Amard si trasforma, da analisi cruda e realistica dell'Europa dei mercati, in un manuale di disobbedienza a livello europeo, che entra nel merito di alcune rivendicazioni concrete e lancia un appello per costruire un'Europa fatta dai popoli e per i popoli, per voltare pagina sia rispetto al "federalismo neoliberista" di PD e Macron, sia al "nazional-sovranismo" dei populismi reazionari e dell'estrema destra di Salvini e Le Pen. (Ren)