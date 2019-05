Avellino: Matteo Salvini al Teatro Partenio per sostenere il candidato sindaco leghista Biancamaria D'Agostino

- Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato, poco prima delle 12.30, al Teatro Partenio di Avellino per una manifestazione elettorale della Lega. Ad attenderlo circa 300 persone, guidate dal coordinatore provinciale del partito Sabino Morano, che lo hanno accolto tra gli applausi all'ingresso della struttura. All'esterno, anche alcuni contestatori che, vedendolo arrivare, hanno intonato "Bella ciao". Salvini è giunto nel capoluogo irpino per sostenere il candidato sindaco Biancamaria D'Agostino, che corre solo in quota Lega, mentre gli altri partiti di centrodestra sostengono Dino Preziosi nella competizione per il rinnovo del consiglio comunale che si terrà il prossimo 26 maggio. (Ren)