Sicurezza: Salvini, più Carabinieri meno immigrati

- "Più carabinieri, meno immigrati", lo ha detto ad Avellino nel corso di una manifestazione elettorale il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. "La lotta alle mafie non si ferma - ha sottolineato Salvini - non è più possibile tollerare spari in pieno giorno. Non mi interessa ciò che dice de Magistris, dico solo che i reati sono in diminuzione grazie al lavoro delle Forze dell'Ordine. Anzi annuncio che quest'anno assumeremo altri agenti e Carabinieri, grazie ai soldi risparmiati chiudendo i porti". (Ren)