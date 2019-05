Napoli: dall'11 maggio alla Galleria Prac "Waves", la seconda personale di Loris Liberatori

- Grandi onde che si innalzano al cielo, l'energia del mare e la potenza dei flutti che si fermano come per magia sulla tela: sono le opere di Loris Liberatori, l'artista italiano ormai conosciuto come "il pittore dell'acqua". E proprio alle onde è dedicata la mostra "W" che inaugura l'11 maggio alla Prac di Napoli alle 11.30, la seconda personale dell'artista nella Galleria di Piero Renna in Via Nuova Pizzofalcone. "Sono nato a La Spezia, davanti al mare. Ma l'acqua per me - ha affermato l'artista - è un pretesto per raccontare l'energia che ci circonda e che ci dà la vita. È un modo per riportare l'attenzione sull'assoluta necessità di difenderla e rispettarla". Un impegno che lo ha portato in giro per il mondo, rappresentando l'Italia con una mostra al Consiglio d'Europa a Strasburgo Internazionale dell'Acqua, e proponendosi ambasciatore del Mediterraneo in Australia, su invito degli istituti italiani di cultura di Sydney, Canberra e Melbourne. Ma le onde di Liberatori possono diventare anche un simbolo: raccontano la forza creativa, interpretano la forza magnetica dei sentimenti che scuotono le persone nell'amore o nell'odio. Le onde servono per comunicare, per avvicinarsi ed allontanarsi, insomma hanno una pluralità di significati, concetti reali e metafisici, rappresentati in tele frammentate, che spezzano l'immagine e ne intensificano la potenza. Si offrono allo spettatore come finestre dalle quali è possibile ammirare lo spettacolo della natura e riconoscere l'energia delle emozioni dentro di sé. Pannelli liberi dalla figurazione, che lo sguardo ricostruisce come un mosaico. Ad una solida preparazione tecnica, Loris Liberatori coniuga, infatti, una forte motivazione emozionale: la potenza delle onde della sua infanzia, il silenzio delle acque ferme, diventano nelle sue tele occasione di riflessione. L'esposizione presenta circa 15 lavori (oli e tecniche miste) di piccole, medie e grandi dimensioni. Tele divise come polittici medievali per dilatarne lo spazio, appaiono come grandi finestre su una realtà che è quella dell'anima. Loris Liberatori (La Spezia,1958) ha cominciato a dipingere giovanissimo. A soli 14 anni la sua prima mostra. Una carriera ininterrotta sempre in campo artistico; gli studi di storia dell'arte al San Matteo, l'Università di Pisa e una specializzazione post-universitaria nell'insegnamento psicopedagogico dell'École d'art Martenot di Parigi, un particolare metodo d'insegnamento che ha il compito di sviluppare la creatività nei bambini e di risvegliare le capacità artistiche negli adulti. Attualmente dirige la sede dell' "Ecole d'art Martenot" a Roma, sua città di residenza da quasi trent'anni. "Waves" resterà aperta al pubblico fino al 31 luglio 2019. (Ren)