Droghe leggere: Salvini a M5S, non trasformo lo Stato in uno spacciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche esponente del M5S vorrebbe legalizzare le droghe leggere. Non esiste proprio. Non trasformo lo Stato in uno spacciatore", lo ha dichiarato Matteo Salvini, nel corso del suo comizio al Teatro Partenio di Avellino. (Ren)