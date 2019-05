Sicurezza: Salvini, entro maggio legge per telecamere in asili nido e residenze per anziani e disabili

Napoli, 06 mag 13:19 - (Agenzia Nova) - "Entro maggio approveremo la legge che nel decreto Sicurezza introdurrà le telecamere negli asili nido e nelle residenze che assistono gli anziani e disabili". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, durante una manifestazione ad Avellino a sostegno del candidato a sindaco della Lega Baincamaria D'Agostino. "Una misura - ha aggiunto - che come padre mi sta particolarmente a cuore e che come ministro mi rende fiero". (Ren)