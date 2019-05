Napoli: Borrelli (Verdi), in via Gigante scale e carrettini usati per riservare posti auto

Napoli, 06 mag 16:00 - (Agenzia Nova) - "Ci è stato segnalato un assurdo malcostume in via Giacinto Gigante. Qualcuno, probabilmente un commerciante della zona, ha l'abitudine di riservarsi un posto auto, lungo il lato della carreggiata dove insiste il divieto di sosta, abbandonando in strada un carrettino, una scala o delle cassette della frutta. Alcuni cittadini hanno segnalato alla polizia municipale e all'Asia la presenza del carrettino a centro strada. L'incivile ha pensato bene di mettere il carrettino su un furgone, usando scale o altri oggetti per occupare il posto". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Abbiamo provveduto a segnalare questa assurdità al comando della polizia municipale. Sembra incredibile ma siamo costretti a rimarcare che nessuno può appropriarsi di una parte della carreggiata stradale senza averne titolo. Fatti del genere ci lasciano allibiti. Alcuni cittadini pensano di essere nel Far West. Purtroppo questa convinzione impatta negativamente sul resto della collettività che si trova quotidianamente a fronteggiare l'inciviltà di alcuni soggetti".

