Droga: disarticolate quattro piazze di spaccio nel casertano

- Questa mattina, a Pietramelara (Ce), Piedimonte Matese (Ce) e Caivano (Na), i militari della Compagnia Carabinieri di Capua (Ce), hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura, nei confronti di sette indagati, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante, per alcuni di loro, di avere impiegato nell'attività illecita persone minorenni. E' stato inoltre disposto a carico di tre indagati, il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, per un valore complessivo di 26.450 euro, trattandosi dei profitti delle attività di spaccio accertate. Il provvedimento restrittivo costituisce l'epilogo di una complessa indagine diretta dalla Procura e condotta dai militari dei Comandi Stazione Carabinieri di Pietramelara e Sparanise (Ce), iniziata nel gennaio 2018 e conclusa nel mese di settembre dello stesso anno, investigazione svolta mediante numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, anche connessa ad attività d'intercettazione telefonica e ambientale, il tutto operato contestualmente al monitoraggio dei luoghi d'interesse, mediante l'installazione di telecamere nei luoghi in cui avveniva le cessione dello stupefacente. Nel corso delle indagini sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Casetta diversi acquirenti/assuntori dello stupefacente (persone talora reiteratamente dedite all'acquisto di sostanze destinate ad uso personale), con relativo sequestro di svariate dosi di cocaina, marijuana ed hashish. Il provvedimento cautelare ha consentito di disarticolare quattro rilevanti piazze di spaccio operative in Pietramelara e Piedimonte Matese, gestite autonomamene dagli indagati, in particolare la prima operante a Pietramelara - riferibile all'attività criminale svolta da U.T., classe '89 -, la seconda gestita da alcuni appartenenti della famiglia Spada, stanziale in Pietramelara (Ce), le altre due attive in Piedimonte Matese (Ce), riconducibili rispettivamente alle iniziative criminali di V.S., 31 anni, e A.M., 50 anni. Le piazze di spaccio, fiorenti ed organizzate, operavano in orario diurno e serale, e alle stesse si rivolgevano un nutrito gruppo di assuntori di marijuana, cocaina e hashish, persone provenienti principalmente dall'alto casertano, i quali potevano acquistare le diverse qualità di stupefacente.L (Ren)