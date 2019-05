Napoli: Gallo (M5S), vicini a Noemi e famiglia ma governo disponga piano antimafie

- "Siamo tutti in una dolorosa attesa per le condizioni della piccolissima Noemi e ci stringiamo attorno alla famiglia ma a tutto questo i cittadini vogliono reagire. Ora il governo risponda con un piano di contrasto alla camorra e a tutte le mafie – scrive in un post su Facebook Luigi Gallo Presidente della Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati. Io sono pronto a collaborare con le proposte sul piano culturale, sociale, educativo e di aiuti alle famiglie partendo dalle scuole perché diventino centro di un percorso di rinnovamento della società". Lo ha dichiarato Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati. (Ren)