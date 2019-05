Imprese: dal 9 maggio Protom avvia a Napoli percorsi formativi per 50 giovani professionisti della digitalizzazione (2)

- Protom opera nell'ambito dell'Advanced Engineering e della Information Technology, ha il quartier generale a Napoli e Milano e sedi in Francia, a Tolosa, ed in Brasile a San José dos Campos. L'azienda lavora con big player del comparto metalmeccanico, dell'aeronautica, del ferroviario e dell'automotive come Leonardo, Superjet, Piaggio Aerospace, Airbus, FCA, ATR, Hitachi Rail Italy e Rolls Royce. Protom è dal 2017 in Elite, il programma di Borsa Italiana per le imprese ad alto potenziale e ha anche vinto quest'anno il Premio dei Premi, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica e per il secondo anno consecutivo il "Premio Imprese X l'Innovazione" promosso da Confindustria. "Il dialogo tra aziende a vocazione altamente innovativa, come Protom, e scuole ed Università è essenziale in questa fase di transizione, in cui l'avvento delle nuove tecnologie sta cambiando il volto del mercato del lavoro – ha sottolineato Giuseppe Santoro, responsabile delle attività di IT & Digital Transformation di Protom – In questo senso, ci troviamo in una posizione di privilegio: da anni operiamo nel settore IT sia sperimentando le potenzialità delle interactive technology, come la Realtà Virtuale ed Aumentata, sia con attività di sviluppo software ed Application Management, sempre applicando lo stato dell'arte della tecnologia per rispondere in maniera efficace a bisogni concreti". Il percorso avviato il 9 maggio condurrà, nei prossimi mesi, alla realizzazione di percorsi formativi dedicati ai migliori talenti che verranno selezionati, mirati a sviluppare le loro competenze sulle tematiche "calde" del mondo IT: dalla programmazione e sviluppo in ambiente Java, il più richiesto tra i linguaggi di programmazione dal mondo del lavoro 4.0, alla modellazione 3D, fino alla programmazione per Web & Mobile. "L'obiettivo ultimo è la creazione di una vera e propria 'Academy', che recluterà, formerà e qualificherà le risorse che operano e che opereranno per Protom in attività legate all'IT ed ai servizi di Digital Transformation. – ha spiegato il fondatore e presidente dell'Azienda Fabio De Felice – Le risorse sono da sempre il vero cuore di Protom ed il vero driver per la crescita del nostro business. Per questo per noi è essenziale attuare una strategia pro-attiva, capace di ridurre quel gap di competenze digitali che oggi ci colloca al terzultimo posto sulla base dell'indice Desi che misura il livello di digitalizzazione dell'economia e della società nei paesi europei. Si tratta di un'impresa sfidante, ma alla quale non possiamo e non vogliamo sottrarci: trasformare la creatività in innovazione ed il talento in competenza". (Ren)