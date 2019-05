Trasporto: Zingaretti, ho scritto a Conte per evitare taglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo abbiamo dovuto aprire un confronto con il governo, ho scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere di scongiurare il taglio di 300 milioni di fondo nazionale del Tpl". Lo ha detto il segretario Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di un evento presso la sede della Regione Lazio. "Quando c'è un taglio a livello nazionale, - ha aggiunto Zingaretti - su di noi pesa circa per il 10 per cento: quindi per noi varrebbe circa 35 milioni. E' nel 'pacchetto' del rischio di taglio dei servizi pubblici. Confido nelle parole di rassicurazione, che questo non accada. Ma siamo comunque in fase di confronto perché - ha concluso - questa mannaia non arrivi sul tpl regionale, altrimenti dovremo rivedere la nostra programmazione con le risorse tagliate".(Rin)