Cultura: dal 16 al 19 maggio a Napoli la prima edizione di "Montedidio racconta"

- Come uno scrigno segreto, il rione napoletano Monte di Dio si aprirà rivelando i suoi tesori dal 16 al 19 maggio, con la I edizione di "Montedidio racconta", quattro giorni di storie, arte, talenti, visioni, visite guidate, musica e teatro, in cui, in sintonia con il Maggio dei Monumenti di Napoli, verrà affrontato, attraverso un originale programma di iniziative, “il diritto alla felicità”, tema portante scelto dagli organizzatori. Montedidio racconta è una manifestazione culturale - ideata da Iuppiter Group, Interno A14 e Amici di Palazzo Serra di Cassano - che si svolge a Napoli, sulla collina di Pizzofalcone, dove nel VIII sec. a.C nacque Parthenope, primo insediamento urbano nel territorio tra l’isoletta di Megaride e la collina di Monte Echia. Palazzo Serra di Cassano, la Galleria Borbonica, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Scuola Militare Nunziatella sono solo alcuni dei luoghi simbolici in cui si svolgeranno le iniziative che mirano a un racconto lontano dai clamori, esclusivo, indirizzato ai napoletani e soprattutto a un pubblico, italiano e straniero, che tende a vivere “culturalmente” la città che visita, come se entrasse nel “romanzo del luogo”, alla continua ricerca di itinerari alternativi a quelli ufficiali. (segue) (Ren)