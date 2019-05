Europee: martedì all'Ex Opg Je So' Pazzo di Napoli La France Insoumise di Jean-Luc Melenchon

- Martedì 7 Maggio, alle ore 17:30 all'Ex Opg Je So' Pazzo, La France Insoumise, il partito francese di Jean-Luc Mélenchon, ha organizzato, in collaborazione con Potere al Popolo!, un assemblea pubblica a Napoli in occasione del tour italiano di presentazione del nuovo libro di Gabriel Amard "Le lobby a Bruxelles. Il grande imbroglio del neoliberismo", tradotto da Salvatore Prinzi. Gabriel Amard, noto attivista per l'acqua pubblica, fra i fondatori insieme a Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise – con Podemos la formazione della sinistra radicale più grande in Europa – e candidato al Parlamento Europeo, ha cercato di rispondere con il suo libro appena uscito in Italia ad alcune domande oggi molto sentite da milioni di cittadini europei: come funziona l'Unione Europea? Qual è il peso delle lobby e delle grandi multinazionali sulle decisioni che vengono prese? E chi le prende? I deputati eletti dal popolo, gli Stati che negoziano fra loro, un ristretto manipolo di tecnocrati della Commissione Europea e della Banca Centrale? E quali sono le responsabilità delle nostre borghesie e dei nostri dirigenti politici? Le presentazioni, spiega un comunicato degli organizzatori, saranno quindi, oltre a un'occasione per conoscere il nuovo lavoro di Amard, un'opportunità per delineare un quadro più chiaro all'interno di queste elezioni europee, per capire come far valere i nostri diritti, per capire come dare senso alla rappresentanza politica (cioè al nostro voto) e alla sovranità popolare. (segue) (Ren)