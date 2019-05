Sanità: Piemonte, le Asl potranno arruolare medici in pensione (2)

- L’assessore regionale alla Sanità sottolinea come si tratti di uno strumento di urgenza in attesa che il Governo, che ha la competenza sulla formazione dei medici, formuli una vera proposta per affrontare l’emergenza causata a livello nazionale dalla carenza di specialisti negli ospedali del sistema sanitario: la priorità della Regione è di assumere giovani medici, ma al momento occorre scongiurare ogni possibile rischio di chiusura di reparti ospedalieri. Nei prossimi giorni l’assessore incontrerà il sindacato Anaao con l’obiettivo di concordare ulteriori modalità per raggiungere questo obiettivo. Nel frattempo prosegue però il piano assunzioni approvato lo scorso anno dalla Giunta regionale per il personale della sanità piemontese, che andrà avanti fino alla fine del 2020 e prevede 1.400 assunzioni aggiuntive con un investimento complessivo di 59 milioni di euro. (segue) (Rpi)