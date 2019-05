Sanità: Piemonte, le Asl potranno arruolare medici in pensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal dicembre 2017 ad oggi il numero dei dipendenti a tempo indeterminato del servizio sanitario regionale è aumentato di 397 unità: sono 54.194 contro i 53.797 di fine 2017. In particolare, se consideriamo il solo personale sanitario, la crescita è ancora più rilevante. Ci sono infatti ben 441 infermieri assunti a tempo indeterminato in più (erano 21.478 e oggi sono 21.919), 47 medici (sono 8.915 contro gli 8.868 di fine 2017) e 304 Oss in più (6.360 rispetto a 6.056). Soltanto negli ultimi quattro mesi, da dicembre 2018, ci sono 127 infermieri, 33 medici e 129 Oss in più, per un totale - considerando anche tutte le altre figure professionali - di 294 dipendenti in più. (Rpi)