Sanità: Regione Piemonte, 2,7 milioni per il centro trapianti del San Luigi di Orbassano

- Un investimento per rimodernare e adeguare il centro trapianti di midollo osseo e il reparto di Medicina nucleare dell’ospedale San Luigi di Orbassano è stato deciso quest’oggi dalla Giunta regionale, che ha approvato una delibera dell’assessore regionale alla Sanità. Lo stanziamento previsto, 2 milioni e 728 mila euro, servirà a finanziare gli interventi edili ed impiantistici previsti per i due reparti e l’acquisto di nuove attrezzature – in particolare una nuova Tac - anche con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori e dunque la qualità delle prestazioni erogate. La ristrutturazione del Centro trapianti di midollo osseo comporta la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento aria, il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione di tutti i serramenti esterni e la messa a norma delle stanze di degenza e dei servizi con le zone filtro. La spesa è di 1 milione e 528mila euro. L’adeguamento della struttura di Medicina nucleare (costo preventivato, 1 milione e 200mila euro) consiste in primo luogo nell’acquisto di una nuova Tac integrata con gamma camera per la radioterapia e nella ristrutturazione dei locali, attraverso la realizzazione di una nuova camera calda e dei relativi spazi di lavoro. (Rpi)