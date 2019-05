Napoli: l'11 maggio al Teatro San Ferdinando appuntamento con il progetto Arrevuoto2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spettacolo si avvale del coordinamento pedagogico dell’Associazione Chi rom …e chi no, della collaborazione delle guide teatrali Emanuele Massa, Laura Ottieri, Flavio Rizzi, GianLuigi Signoriello, Francesca De Siervo e con la preziosa collaborazione di Antonin Stahly. Il coordinamento musicale è di Maurizio Capone e Antonella Monetti; lo spazio scenico e le luci di Raffaele Di Florio; i costumi di Annalisa Ciaramella; le videoproiezioni sono di Alessandro Papa; assistente alle scene Melissa De Vincenzo; l’organizzazione di Linda Martinelli; le foto di Stefano Cardone; i video di Lorenzo Face, Fortuna Avallone; grafica e sito di Antonello Colaps/dopolavoro.org. La produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, in collaborazione con L’Associazione Arrevuoto-Teatro e pedagogia. Il progetto è in collaborazione con Liceo Statale A. Genovesi, Liceo Scientifico Elsa Morante, Istituto Tecnico Economico Statale Ferdinando Galiani, Scuola Media Statale Casanova Costantinopoli, Damm Zone Autogestite, Lo Sgarrupato di Montesanto, Associazione Quartieri Spagnoli, Cooperativa sociale L’Orsa Maggiore, Associazione Davide Bifolco, Associazione Sopra San Laise, Centro di Educativa Territoriale “Stelle sulla Terra” gestito dall’APS “Terra mia”, Compagnia Teatro Possibile della Comunità Dedalo ASL Na2Nord, Musicisti Associati di Massimo Abbruzzese, Ztl spazio musica di Zurzolo. (Ren)