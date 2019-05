Europee, Confcommercio incontra leader partiti, servono cambiamenti profondi

- In vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio, il Consiglio generale di Confcommercio, riunito in seduta permanente e formato da circa 70 presidenti in rappresentanza delle oltre 650 mila imprese associate, dei territori e delle federazioni del sistema confederale, incontrerà mercoledì 8 e giovedì 9 maggio prossimi i leader dei principali partiti con l’obiettivo di proseguire e rafforzare il dialogo con le forze politiche e ascoltare le proposte, i programmi, le idee dei partiti che si candidano a formare il nuovo Parlamento europeo. Gli incontri inizieranno mercoledì 8 maggio alle ore 12 con Luigi Di Maio (M5s), a seguire gli incontri con Emma Bonino (+Europa) alle ore 14, Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) alle ore 15.30, Antonio Tajani (Forza Italia) alle ore 17.15. Giovedì 9 maggio, alle ore 14, interverrà Nicola Zingaretti (Pd). In attesa di conferma l’incontro con il rappresentante della Lega. In occasione di questi incontri, Confcommercio ha elaborato un documento dal titolo “Quale Europa vogliamo, per quale Europa lavoriamo”, con le richieste e le proposte per rispondere alla crisi dell’Europa e sostenere la crescita delle imprese. “Il nuovo Parlamento europeo dovrà affrontare questioni complesse, che condizionano pesantemente la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese - afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, anticipando alcuni punti del Manifesto per l’Europa - L’Europa, infatti, ha realizzato uno straordinario spazio di libertà e di pace tra i popoli, ed un grande e libero mercato per le imprese. Ma non ha trovato le misure adeguate per affrontare la crisi economica. Ed è cresciuta nell’opinione pubblica una valutazione negativa sul lavoro delle istituzioni europee con una diffusa sensazione di astrattezza e complessità. L’Europa ha dunque bisogno di cambiamenti profondi. Perché questo riconoscimento non resti tuttavia opinione tanto diffusa, quanto inefficace, occorre un approccio schiettamente 'eurorealista': né euroscettico, dunque, né astrattamente federalista. Alla elaborazione di questo approccio, Confcommercio-Imprese per l’Italia prova a dare un contributo, segnalando alcune sfide ed alcune risposte politiche prioritarie".Sangalli parla di sfide e risposte di tipo istituzionale: "perché - dice - il miglioramento del processo decisionale europeo non può non affrontare i nodi della valorizzazione tanto del metodo di voto a maggioranza qualificata da parte del Consiglio europeo, quanto dell’iniziativa legislativa di competenza del Parlamento europeo. Ma, al contempo, un’Unione che sappia decidere ed esercitare politiche “alte” (da una politica comune per i flussi migratori agli investimenti in formazione ed infrastrutture sociali) dovrà impegnarsi per una compiuta declinazione del principio di sussidiarietà da parte dei diversi livelli di governo e nel rapporto con le parti sociali". E poi le sfide e risposte di tipo economico: "perché l’obiettivo del Trattato europeo di far dell’economia europea “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione ed al progresso sociale” richiede tanto compiutezza d’integrazione economica (e non solo monetaria) a partire dall’integrazione fiscale e finanziaria, quanto impulso alle riforme strutturali ed alla domanda aggregata dell’eurozona". (segue) (Com)