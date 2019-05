Napoli: giovedì seminario alla Fondazione Banco Napoli sull'apprendimento della seconda lingua

- Giovedì 9 maggio dalle 9 alle 18, nella sede della Fondazione Banco di Napoli a Napoli, in via Tribunali 213, si terrà una giornata di studi e riflessioni sul tema 'La seconda lingua nelle diverse condizioni di apprendimento". Parteciperanno autorevoli relatori del mondo accademico e associativo. Il convegno intende promuovere una riflessione ed un confronto sull'acquisizione di specifiche competenze didattiche ed educative relative all'acquisizione della seconda lingua in diversi ambiti e condizioni di apprendimento, con attenzione alla situazione napoletana e alle risorse del territorio. Studiosi ed esperti discuteranno le principali e più innovative strategie didattiche, meta-cognitive e strumentali connesse a difficoltà specifiche di discenti con disturbi di apprendimento o altri bisogni educativi speciali. Si illustrerà, ad esempio, il funzionamento dei software compensativi. La partecipazione di varie figure professionali altamente specializzate, anche di ambito medico, quali docenti universitari di settore, insegnanti curriculari e di sostegno, logopedisti e otorino, psicologi e linguisti consentirà non solo un aggiornato approfondimento su soft e hard skills e competenze didattiche sia trasversali che tecniche, ma anche su questioni connesse all'inclusione scolastica/accademica, alla relazione educativa e alle dinamiche neuropsicologiche. Questa giornata di studi si colloca inoltre nel percorso che gli Atenei indicano come terza missione, ossia la promozione del progresso della cultura e della ricerca scientifica con attenzione allo sviluppo del proprio territorio, obiettivi condivisi anche dalla Fondazione Banco di Napoli. Aprirà il presidente della Fondazione Banconapoli, Rossella Paliotto. Previsti i saluti di Arturo De Vivo Prorettore dell'Università Federico II, Lucia Fortini assessore all'Istruzione, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania, Maria Landolfo Referente per l'Inclusione Ufficio Scolastico regionale. (Ren)