Campania: Zinzi, su forni crematori inspiegabile inerzia della Giunta

- "Sui forni crematori la Giunta regionale sottovaluta il problema o semplicemente finge che non ci sia". Lo ha dichiarato il consigliere regionale indipendente Gianpiero Zinzi che questa mattina nel corso del Question time ha illustrato l'interrogazione avente ad oggetto le Procedure autorizzative di impianti di cremazione in Campania."In entrambi i casi - ha proseguito Zinzi - oggi in Aula durante il Question Time abbiamo avuto la conferma che il governo regionale non solo è ancora lontano dalla redazione di un regolamento per pianificare sul territorio la nascita di questi impianti, ma non ha neanche immaginato una soluzione tampone per arginare quello che potrebbe trasformarsi in un business fuori controllo. In Campania risulterebbero già in corso procedure di autorizzazione per numerosi forni crematori". "Non consentiremo - ha concluso il consigliere - che il nostro territorio diventi una zona franca per speculatori. Su questa vicenda torneremo di nuovo ad interrogare la Giunta".(Ren)