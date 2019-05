Universiadi: Cesaro (FI): su caos viabilità comune scopre l'acqua calda

- "Non si è voluto fare il villaggio olimpico e si è preferito optare per le navi nel porto di Napoli. Adesso però, a ben due anni dalle nostre denunce sui rischi concreti del caos-traffico a ridosso delle Universiadi, perché di questo si tratta, l'amministrazione de Magistris si scopre in difficoltà. Comprendiamo la necessità dei lavori ma troviamo singolare che ci si ricordi del problema a soli due mesi dalla cerimonia di apertura dei giochi". Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Amando Cesaro. "Al di là dei giusti rilievi della Polizia Municipale sull'inopportunità di accavallare i lavori stradali a ridosso del porto, quello che stona davvero è l'invito alla sopportazione rivolto ai cittadini che giustamente sono stanchi dell'inadeguatezza di questa amministrazione", ha concluso Cesaro.(Ren)