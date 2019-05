San Giuseppe Vesuviano (Na): De Lorenzo (opposizione), la “memoria corta” del sindaco Catapano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini sarà a San Giuseppe Vesuviano (Na) il prossimo 6 maggio in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee del 26 maggio. “Il mio rammarico è che San Giuseppe Vesuviano con la sua bellissima storia democratica debba essere additato come un paese leghista, una macchia che potevamo evitare – ha scritto in una nota l’ex presidente del Consiglio Comunale ed attuale esponente dell’opposizione, Nello De Lorenzo -. Vorrei che Salvini venisse accompagnato nei pressi delle periferie, in particolar modo nelle vicinanze dell’abitazione del primo cittadino, dove c’è un elevatissimo tasso di immigrazione clandestina della quale il sindaco non si è mai occupato”. “Al sindaco Catapano non frega nulla né dei cittadini né della politica leghista, la quale rappresenta in questo momento un semplice strumento per diventare deputato in Parlamento. Ricordo che circa 4 anni fa, l’attuale primo cittadino di San Giuseppe non volle nemmeno salutare Matteo Salvini durante un incontro a Bruxelles” ha concluso De Lorenzo.(Ren)