Politica: elezioni europee e regionali del Piemonte, Molinari e Molteni (Lega) domani a Torino e Novara

- Sicurezza e legittima difesa sono i temi al centro degli incontri di venerdì 3 maggio a Torino e a Novara, che vedranno protagonisti Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega e segretario della Lega in Piemonte, e Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell'Interno. Lo comunica, con una nota, la Lega del Piemonte. Dopo un incontro ufficiale in prefettura con le istituzioni, il primo appuntamento con gli elettori è alle 18.30 al Golden Palace Hotel di Torino (via Arcivescovado 18). Parteciperanno i parlamentari della Lega, gli amministratori del territorio e i candidati alle elezioni regionali ed europee. Il secondo incontro, in serata, vedrà Molinari e Molteni protagonisti di un dibattito pubblico con Alessandro Canelli, sindaco di Novara. Appuntamento alle ore 21 all'albergo Italia di Novara (via Solaroli 8). (Rpi)