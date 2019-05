Ambiente: la Festa della bicicletta a Roma in collaborazione con l’ambasciata saudita

- L'ambasciata saudita per la mobilità sostenibile. Partirà alle 9.45 di Domenica 5 Maggio da Piazza del Popolo la XV edizione della Festa della Bicicletta, la pedalata-corteo di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, organizzata dall'associazione onlus BiciRoma. Quest'anno, l'evento sarà realizzato in collaborazione con l’ambasciata del Regno dell’Arabia Saudita, con lo slogan “Riding into the Green!”. L'iniziativa dell'ambasciata, si legge in una nota, “si inserisce nell'ambito dell'impegno del Regno dell'Arabia Saudita per il raggiungimento di un'urbanizzazione sostenibile e di uno stile di vita salutare, in linea con gli obiettivi della Saudi Vision 2030 e dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Uno degli obiettivi della Saudi Vision 2030 è creare una società vivace, in cui i cittadini possano realizzarsi in vite piene e appaganti, anche attraverso la promozione del benessere fisico e sociale e di uno stile di vita salutare. Lo sport gioca certamente un ruolo essenziale nel raggiungere uno stile di vita sano. Il ciclismo, in particolare, è largamente praticato in Arabia Saudita e il Regno ne riconosce l'importanza non solo come sport, ma anche come mezzo di trasporto sostenibile”. La promozione dell'utilizzo della bicicletta in una città sostenibile è uno degli elementi centrali del progetto Sport Boulevard, lanciato a marzo 2019 dal governo saudita. Il progetto prevede infatti 135 km di piste ciclabili che attraverseranno la capitale del Regno e le valli circostanti.(Ren)