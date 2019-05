Teatro: applicazione del linguaggio teatrale nel sociale, il progetto "Fondamenta" (2)

- Selezionati da un'apposita commissione, i partecipanti dovranno raggiungere con mezzi propri il luogo di svolgimento del workshop; l'alloggio (solo per i residenti oltre i 30 km) e il vitto saranno a carico dell'organizzazione. Già svoltosi in diverse regioni italiane, con l'Associazione Nazionale di Azione Sociale (Anas) e il Comitato Fita di Pordenone come partner di Fita, il progetto "Fondamenta – Una rete di giovani per il sociale" prevede complessivamente 21 workshop, uno per ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Il progetto è reso possibile dal finanziamento ottenuto dalla Federazione vincendo un apposito bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. “Arriviamo in Campania – ha commentato Carmelo Pace, presidente nazionale Fita – forti della positiva esperienza già maturata fino a qui: una prima parte di percorso che sta confermando in pieno la validità della proposta, sia per l'entusiastica partecipazione di tanti giovani, ai quali offriamo un'occasione di formazione concreta e di qualità, sia per l'attenzione con la quale i singoli territori accolgono questi appuntamenti, che vedono la partecipazione attiva di amministrazioni locali e di realtà impegnate nel volontariato e nell'assistenza, coinvolte in importanti momenti di incontro e di dialogo”. “Siamo pronti ad accogliere al meglio questa "nostra" tappa di Fondamenta - commenta Vincenzo Ascione, presidente di Fita Campania –, progetto che tocca una serie di punti da sempre centrali nella nostra quotidiana azione come Fita: i giovani, la formazione, il sociale, il legame forte con il territorio. Sarà l'ennesima dimostrazione di quanto il teatro amatoriale possa rappresentare un patrimonio di competenze, idee ed energie davvero prezioso per la collettività”. (Ren)