Mostre: al Museo del Sottosuolo di Napoli visita e spettacolo "L'Inferno di Dante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 4 maggio alle 19:30 e alle 21, torna eccezionalmente al Museo del Sottosuolo di Napoli "L'Inferno di Dante" con la regia di Domenico Maria Corrado, prodotto dalla Tappeto Volante. Dopo 16 anni di repliche e oltre un milione di spettatori, torna, per un'unica serata, accompagnato da una degustazione di prodotti tipici napoletani. Basato sulla Prima Cantica dell’Opera di Dante Alighieri, racconta il viaggio del Sommo Poeta tra i dieci cerchi dell’Inferno alla ricerca dell'Amore. Un susseguirsi di incontri con i personaggi straordinari del regno delle anime dannate in una cornice indimenticabile. L'obiettivo è far vivere il luogo che ospita lo spettacolo e aumentare ancora il coinvolgimento dello spettatore. "L'inferno di Dante" nel Museo del Sottosuolo si realizza in tre momenti, ognuno dei quali vede protagonista una sala differente del Museo che si sviluppa per circa 3000 mq a 25 metri sotto piazza Cavour, nel cuore della Città, a pochi metri dal Museo Archeologico Nazionale.(Ren)