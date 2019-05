Ambiente: Bertola (M5s), chiudere l'inceneritore del Gerbido a Torino (2)

- E' necessario, ed urgente, realizzare in Piemonte ulteriori piattaforme Corepla per la selezione delle plastiche ed allo stesso tempo introdurre impianti per il riciclo dei materiali assorbenti (pannolini e pannoloni). Vogliamo inoltre arrivare alla tariffazione puntuale, applicata su tutti i Comuni del Piemonte, come previsto proprio dalla legge regionale sui rifiuti 1/2018. Occorre aumentare la qualità della raccolta differenziata arrivando all'obiettivo di produrre 50kg annui di rifiuti per abitante contro gli attuali 200 kg circa in tutto il piemonte. Una raccolta differenziata migliore e la promozione di un'economia circolare contribuiscono a creare maggiori posti di lavoro (rispetto ai pochi di un impianto di incenerimento), a ridurre l'inquinamento ed a recuperare energia. Sull'ambiente noi abbiamo le idee chiare, gli altri possono dire altrettanto? (Rpi)