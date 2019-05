Mostre: successo a Capodimonte per “Caravaggio Napoli” , le ultime opere del genio ribelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue con successo di pubblico la mostra Caravaggio Napoli, allestita fra il Museo di Capodimonte ed il Pio Monte della Misericordia, che documenta la produzione e gli influssi artistici del pittore milanese nel suo periodo di permanenza a Napoli. Curata dal direttore del museo Sylvain Bellenger e da Maria Cristina Terzaghi, la mostra presenta sette quadri di Caravaggio - sei tele a Capodimonte, idealmente collegate alle Sette opere di misericordia custodita al Pio Monte - e ventuno opere di artisti suoi contemporanei che furono suggestionati dalla sua pittura. Nell'allestimento di Capodimonte, immerso in un'oscurità allusiva, sono messe a confronto le tele di diversi pittori – come Jusepe de Ribera, Battistello Caracciolo, Massimo Stanzione - con le opere "napoletane" di Caravaggio; si possono così apprezzare a colpo d'occhio le influenze dello stile, i richiami alle forme, e i rifacimenti delle straordinarie visioni caravaggesche. La mostra Caravaggio Napoli potrà essere visitata fino al 14 luglio. Tra il museo di Capodimonte e via Duomo fanno spola due navette gratuite messe a disposizione dal Comune di Napoli, che consentono di raggiungere anche il Museo Filangieri, dov'è in corso l'esposizione di pittura caravaggesca Un secolo di furore. Gli orari delle navette su www.comune.napoli.it.(Ren)