Commercio: associazioni dell’artigianato della provincia di Napoli contro bando Fiere

- “Dopo la decisione di tagliare i fondi al Teatro San Carlo – è scritto in una nota -, la Giunta Camerale, escludendo dal “Bando fiere 2019” finalizzato alla concessione di contributi sotto forma di voucher volti a sostenere la partecipazione delle imprese ad eventi fieristici, tutte le manifestazioni fieristiche che si svolgono a Napoli e Provincia, assume un altro provvedimento che danneggia il tessuto economico, le imprese e l’Ente fieristico della città di cui la stessa Camera è socia. Dopo l’approvazione del “Bando” - D.D. n. 106 del 12 marzo 2019-, la Giunta Camerale, ritornando su i suoi passi, con D.D. n. 174 del 18 aprile 2019 esclude dal Bando stesso tutte le attività fieristiche che si svolgono, nel 2019, nella Provincia di Napoli tranne una. Con un atto di cui non si intende la “strategia” e le motivazioni, le imprese della Provincia di Napoli che parteciperanno ad attività fieristiche tipo, Tutto Sposi, Tutto pizza, Vebo, Gustus, Fiera della Casa, Si Ferr, International Tattoo, Aestetica, Energy Med- ecc. sono penalizzate, in quanto non potranno richiedere contributi attraverso la concessione di voucher a parziale copertura delle spese di partecipazione. L’unica attività fieristica dove, le imprese partecipanti possono richiedere il voucher è Napoli Moda Design che si dovrebbe svolgere nel prossimo mese di dicembre. A tal proposito, il sito web di tale organizzazione non riporta alcuna traccia di tale fiera e, invece, è possibile notare che tale iniziativa è patrocinata, anche, da una Associazione che attualmente siede in Giunta Camerale. Sarà solo un caso. Sull’intera questione i consiglieri camerali espressione delle scriventi Associazioni hanno rivolto al presidente della Camera di Commercio un’interpellanza”.(Ren)