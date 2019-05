Mostre: al Museo Capodimonte focus su Canova

- Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, in omaggio e in occasione della grande mostra Canova e l'antico in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 29 marzo 2019, propone la mostra-focus Canova, un restauro in mostra (6 maggio - 30 settembre 2019), a cura di Maria Tamajo Contarini e Alessia Zaccaria, in collaborazione Amici di Capodimonte onlus e con il sostegno di Tecno srl. L'esposizione si inserisce nel ciclo di mostre-focus L'Opera si racconta con cui il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha deciso di dar voce a dipinti, sculture e oggetti d’arte presentate al pubblico in relazione con altre opere o documenti in grado di spiegarne il contesto in uno spazio dedicato: la sala 6, al primo piano. Saranno presenti, oltre alle curatrici, il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e i restauratori Augusto Giuffredi, Marilena Anzani e Alfio Rabbolini. Il progetto espositivo “L'Opera si racconta” fu inaugurato nella primavera 2017 con la Crocifissione di Antoon Van Dyck. La seconda opera esposta è stata la Parabola dei ciechi di Pieter Brueghel il Vecchio “letta” in musica con un Poema per Orchestra composto dal napoletano Stefano Gargiulo a cui è seguita l'esposizione della Sacra Conversazione di Konrad Witz messa a confronto con due manoscritti della metà del XV secolo provenienti dalla sezione Manoscritti e Rari della Biblioteca nazionale di Napoli.(Ren)