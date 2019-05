Islam: Grande moschea di Roma, inizia il 6 maggio il Ramadan in Italia

- Il Centro islamico culturale d’Italia, unico ente islamico in Italia riconosciuto con Dpr del 1974 e noto come la grande moschea di Roma, ha annunciato che il mese di Ramadan, mese di digiuno e penitenza per i musulmani, inizierà in Italia a partire da lunedì 6 maggio. E’ quanto si legge in un comunicato dal centro islamico di Monte Antenne, diretto dal segretario generale, Abdellah Redouane, che fa gli auguri a tutti i musulmani italiani per l’inizio del mese sacro. Il Ramadan è il nono mese del calendario lunare è inizierà lunedì prossimo in Italia in base al mancato avvistamento della luna nuova effettuato questa sera dall’imam della Grande moschea di Roma, Saleh Ramadan e dagli esperti del centro religioso. Anche quest’anno il Centro islamico culturale d’Italia organizzerà una serie di attività culturali e religiose per speciali per questo mese come la preghiera serale e la rottura del digiuno comunitaria dopo il tramonto.(Ren)