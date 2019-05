Campania: Chiariello (Cdx), sui beni confiscati disarmante la disonestà intellettuale del sindaco di Sant'Antimo (Na) (2)

- "E speriamo - ha continuato Chiariello - che lo faccia in modo trasparente e nell'interesse della collettività. Per questo, invitiamo il sindaco a non utilizzarli come strumento di propaganda, come sta facendo in questa campagna politica volta a recuperare un'immagine oramai irrimediabilmente compromessa dai tanti fallimenti, dalle tante promesse mai mantenute. Visto che fino ad oggi se c'era un immobile libero l'ha elargito ai clientes di qualche associazione-amica e visto che fino ad oggi di tutto può vantarsi fuorché di aver portato trasparenza e legalità, un suggerimento glielo diamo: lavori in silenzio, produca qualcosa di concreto e di utile alla comunità oppure se ne ritorni a Solopaca proponendosi di non tornare". "Che è poi - ha concluso Chiariello - il migliore augurio che oggi ci sentiamo di fare a chi amiamo veramente: Sant'Antimo". (Ren)