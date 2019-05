Campania: Ciarambino (M5s), question time su aree territoriali senza di medici di assistenza primaria (2)

- "Il risultato di una serie di ritardi - ha sottolineato Ciarambino - è in un sovraffollamento degli ambulatori di medici di base, costretti a caricarsi di un numero di pazienti eccessivamente alto da poter garantire loro l'assistenza che meritano. Non sono pochi i cittadini che, non vedendosi garantita un'adeguata assistenza dal proprio medico di base, preferiscono recarsi in ospedale, andando a inflazionare i nostri pronto soccorso già saturi e alle prese con un'atavica carenza di personale. De Luca farà il possibile, ora, per pubblicare il decreto prima del 10 maggio, data nella quale è stata annunciata una mobilitazione dei giovani medici di base, ma soprattutto perché in piena campagna elettorale". "Il 10 maggio - ha concluso il consigliere - saremo anche noi in piazza per protestare contro chi, per negligenza o incapacità, per il terzo anno ha continuato a negare ai nostri cittadini il sacrosanto diritto alla salute e all'assistenza territoriale". (Ren)