Benevento: da domani a Guardia mostra con le macchine da vino con l'antico metodo di Leonardo

- Il distretto "Sannio Falanghina" celebra il genio dell'inventore toscano e la passione dell'enologo umbro Riccardo Cotarella, consulente della più grande cantina sannita e presidente dell'Associazione mondiale enologi, con un evento speciale organizzato domani dal Comune di Guardia Sanframondi (BN) e dall'Associazione "Il Genio di Leonardo" di Calcinaia (PI): "Due etruschi a Guardia: Il genio di Leonardo". Un incontro "di... vino", dunque, considerato che l'unico bene che Leonardo decise di inserire nel testamento fu proprio la sua vigna a Milano, dove produceva dal 1498 la Malvasia aromatizzata di Candia, che anche a Guardia si produce da secoli ed è nota come "uva di Cerreto". Il presidente dell'Associazione "Il Genio di Leonardo", Antonio Capuano, consegnerà al sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, una bottiglia di Chianti prodotta a Vinci con l'antico metodo utilizzato da Leonardo, siglando un importante gemellaggio con la Falanghina come riconoscimento della lunga tradizione vinicola del territorio apprezzata in tutto il mondo. (segue) (Ren)