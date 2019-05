Sanità: il 13 maggio evento di beneficenza su fibrosi polmonare a Amorosi (Bn)

- Lunedì 13 maggio, alle ore 17, presso il centro medico “ONE” di Amorosi (Bn) del Prof. Alfonso de Nicola, responsabile dello staff medico della SSC Napoli, avrà luogo l’evento benefico “Un goal per l’Ipf”, organizzato dall’Associazione Pazienti “RespiRARE Campania Onlus”, in partnership con la SSC Napoli, realizzato con il contributo non condizionato di Boehringer Ingelheim. Scopo del convegno è la promozione di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per il supporto psicologico ed economico a pazienti affetti da Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF), una rara patologia che colpisce i polmoni di cui soffrono 150.000 persone in Italia, 1500 delle quali in Campania. Ad essere colpiti sono soprattutto gli uomini sopra i 60 anni ma la sua diffusione è in aumento perchè è una patologia ancora oggi sottodiagnosticata. L’unica speranza di guarigione è il trapianto dei polmoni che si può però effettuare solo in alcuni casi e in pochi centri in Italia. In Italia sono 15000 le persone colpite dalla Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF), 1500 delle quali in Campania. L’unica speranza di guarigione risiede nel trapianto dei polmoni, per questo è fondamentale la diagnosi precoce di questa patologia ancora troppo sottodiagnosticata. (segue) (Ren)