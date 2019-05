Infrastrutture: Molinari (Lega), Terzo Valico e Tav opere strategiche, saranno realizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Terzo Valico e Tav sono entrambe opere strategiche, per il Piemonte e per tutto il Nord Ovest, e saranno entrambe realizzate. Del resto l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, ha appena confermato che i bandi Tav sono partiti: un’ottima notizia per la Lega, che sostiene da sempre la realizzazione dell’opera. E la dimostrazione che Chiamparino in questi giorni sta facendo solo campagna elettorale, e disinformazione”. Così Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega alla Camera e segretario del Carroccio in Piemonte, che ha partecipato venerdì alla missione della Commissione Trasporti della Camera al Terzo Valico, toccando ‘con mano’ e ‘sul campo’ a che punto sono i lavori, e verificando che la progettualità connessa all’opera, anche in termini di realizzazione di infrastrutture collegate sul territorio, stia procedendo nei tempi previsti. (Rpi)