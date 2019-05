Ambiente: Bertola (M5s), chiudere l'inceneritore del Gerbido a Torino

- "Il Piemonte non ha bisogno di nuovi inceneritori, bisogna invece arrivare progressivamente alla chiusura del Gerbido". Così Giorgio Bertola, consigliere regionale M5s uscente e candidato grillino alla presidenza del Piemonte. "Se Chiamparino vuole nuovi impianti di questo tipo, per trasparenza, almeno dica dove e come intende farli - prosegue - . Troppo comodo prometterli a ristrette platee evitando di andare sul territorio a dire chiaramente dove e come si vorrebbero bruciare i rifiuti. E Cirio come la pensa a riguardo? I cittadini piemontesi hanno il diritto di sapere come la pensano i candidati alla presidenza della Regione Piemonte. La nostra ricetta è molto chiara. Il Gerbido andrà progressivamente chiuso, proprio come ottenuto dal Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale nel nuovo piano rifiuti. Nel testo si prevede l'impegno a non rinnovare questa pratica alla scadenza naturale del contratto di servizio. In quell’occasione la Regione dovrà “adottare metodologie che non prevedano più la combustione dei rifiuti”. (segue) (Rpi)