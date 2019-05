Napoli: Borrelli (Verdi), sabato al Gambrinus presentazione di un comitato contro le condanne irrisorie per crimini gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato in conferenza stampa sabato alle ore 11 presso il bar Gambrinus di Napoli un comitato delle vittime di crimini che sono poi stati puniti con condanne irrisorie dalla magistratura. Alla conferenza stampa prenderanno parte il consigliere della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e lo speaker di Radio Marte Gianni Simioli. "Un caso esemplare è quello di Ciro Florio, aggredito a coltellate meno di un anno fa dal giovane che ha poi ucciso il padre a Poggioreale dopo un litigio per futili motivi". Lo hanno dichiarato Borrelli e Simioli. "Il comitato - hanno proseguito il consigliere e lo speaker - nasce con il fine di fare fronte comune per chiedere una revisione della normativa attuale che sembra concedere delle garanzie eccessive rispetto alla gravità dei fatti commessi. Nel caso di Florio – prosegue Borrelli - si era verificato un vero e proprio tentativo di omicidio con la vittima raggiunta da vari fendenti e costretta a scappare in fin di vita dalla furia dell'aggressore. Eppure il colpevole non è mai andato in galera, subendo una semplice condanna per lesioni a 2 anni e 4 mesi senza la custodia cautelare. Se per lui si fossero aperte le porte del carcere, non avrebbe poi ucciso il padre. Occorre una netta inversione di tendenza". "La presunzione di innocenza - hanno concluso Borrelli e Simioli - è un principio costituzionalmente riconosciuto ma non deve tradursi nell'assenze di misure nei confronti di soggetti che si caratterizzano per una così accentuata pericolosità sociale". Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo comitato sarà presente anche Ciro Florio, la vittima della violentissima aggressione dell'uomo che ha poi ucciso il padre all'interno del supermarket di famiglia nel quartiere napoletano di Poggioreale, che porterà la sua testimonianza. (Ren)