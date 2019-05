Caserta: Forum associazioni sociosanitarie promuovono lunedì la medicina solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medici, farmacisti, psicologi, docenti universitari, manager ed operatori sanitari a confronto sul valore dei sensi come strumenti di conoscenza, studio e cura della persona sofferente, in tutte le fasi della patologia. E' l'obiettivo dell'incontro "Per una medicina solidale ed efficace", che si svolgerà lunedì 13 maggio 2019 (ore 15) a Caserta, all'Hotel Golden Tulip Plaza, promosso dal Forum delle Associazione sociosanitarie, presieduto da Aldo Bova, primario emerito di ortopedia dell'ospedale san Gennaro di Napoli, nell'ambito del convegno nazionale della Pastorale della Salute della Cei, che si terrà in città dal 13 al 16 maggio, sul tema: "Feriti dal dolore, toccati dalla grazia - La pastorale della salute che genera il bene". Ai lavori del Forum, divisi in 2 sessioni, una su "Sistema sanitario nazionale: luci, ombre, prospettive, ospedale e territorio", l'altra sui "Volti della sofferenza", saranno presentati alcuni aspetti concreti della sofferenza e il modo giusto di affrontarli. (segue) (Ren)