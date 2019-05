Caserta: Forum associazioni sociosanitarie promuovono lunedì la medicina solidale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molto spesso l'ammalato viene considerato un semplice numero, una patologia, e non si creano le condizioni per offrirgli la migliore assistenza. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i più fragili. Siamo convinti che solo mettendo in rete tantissime esperienze e professionalità si possano migliorare le cose, avendo ben chiara l'idea che la persona ammalata deve essere sempre al centro dell'organizzazione assistenziale, a tutti i livelli – ha detto il presidente Bova - E' necessario umanizzare il mondo della cura della salute, anche con una migliore formazione umanistica degli operatori. L'umanizzazione gioca un ruolo fondamentale nella guarigione, com'è emerso dall'ultima ricerca realizzata dall'Agenas. Umanizzazione significa mettere al centro delle cure il paziente e non la malattia, lavorando per la persona ammalata con amore, professionalità e con tutti i sensi. In questo modo la medicina diventa realmente solidale ed efficace, stando sempre in sintonia con il paziente e i suoi familiari". (segue) (Ren)