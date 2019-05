Benevento: da domani a Guardia mostra con le macchine da vino con l'antico metodo di Leonardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avendo vissuto da piccolo nelle campagne attorno a Vinci – ha spiegato Donato Domenico Inglese, tutor didattico dell'evento – Leonardo osservò con attenzione e curiosità le tecniche di coltivazione. Da grande, divenne un buon degustatore di vino e non solo. Ideò nuove procedure per la coltivazione delle viti e la preparazione del vino, e dopo essersi trasferito a Milano nel 1495 per dipingere L'ultima cena, chiese in dono a Ludovico il Moro un terreno, come conferma la lettera di raccomandazioni inviata al suo fattore, dove coltivò un vigneto in cui produceva il suo vino. Ad ottobre, grazie ad alcuni ricercatori che hanno identificato il terreno e trovato le radici di quelle vetuste viti, facendole analizzare e ripiantare, quel vino tornerà in produzione". Le iniziative in programma a Guardia in occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo, non finiscono qui. La suggestiva chiesa "Ave Gratia Plena" ospiterà da domani – sabato 4 maggio, ore 18 – e fino al 2 giugno‬ la mostra "Leonardo da Vinci‬: la vita, le opere, i codici e le macchine", presentata in Europa, USA, Cina ed Emirati Arabi. Un viaggio nel meraviglioso ed affascinante mondo di Leonardo alla scoperta del genio, nell'ambito della fitta trama di relazioni culturali e del contesto artistico che ha caratterizzato quel periodo storico. L'esposizione, curata dagli architetti Carmine Faustino e Donato Domenico Inglese con il contributo del professore Ernesto Pengue, propone l'opera vinciana attraverso preziosi disegni e modelli funzionanti (macchine utilizzate per lavorare, per uso bellico, per la navigazione e per il volo), riproduzioni di quadri, conferenze didattiche sulla sua vita ed una minuziosa spiegazione di circa 50 modelli della collezione. (segue) (Ren)