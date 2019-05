Sanità: Borrelli (Verdi), operato a 93 anni all'ospedale San Giovanni Bosco

- Un anziano di 93 anni è stato operato in Day Surgery per una tripla ernia all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Nonostante l'età avanzata del paziente l'intervento è perfettamente riuscito. Una bella soddisfazione per i sanitari di un ospedale che, dopo anni difficili, si distingue per casi di buona sanità. "Dopo averlo stabilizzato – ha spiegato il dottor Sorge, il chirurgo che ha effettuato l'intervento -, lo abbiamo convocato per l'operazione che si è svolta in Day Surgery. Trattandosi di un'ernia inguinale, ci aspettavamo potesse essere doppia. In effetti così è stato. Quello che non ci attendavamo era una terza ernia, molto poco comune, detta "di Spigelio". Abbiamo trattato chirurgicamente le tre ernie e l'operazione è perfettamente riuscita. I controlli hanno evidenziato che il paziente ha superato perfettamente l'intervento". "Il San Giovanni Bosco – ha aggiunto Sorge – sta migliorando anche sotto il profilo delle strutture. A tal proposito è stata allestita una seconda sala operatoria senza alcun aggravio di costo, grazie al recupero di attrezzature e macchinari già disponibili all'interno dell'ospedale. Ora la direzione sanitaria sta pensando addirittura di implementare la sala operatoria". (segue) (Ren)