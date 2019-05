Balneabilità: Borrelli (Verdi), Campania al terzo posto per il numero di spiagge "Bandiera Blu"

- "Siamo felici e soddisfatti nel vedere la Campania terza come numero di spiagge insignite con la "Bandiera blu" nel 2019 dietro Liguria e Toscana. Un risultato che ci fa particolarmente piacere è la new entry della spiaggia di Santa Margherita a Procida che testimonia il miglioramento della qualità delle acque anche in corrispondenza delle isole". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Le 18 bandiere blu portate a casa dalla Campania per quest'anno rappresentano un ottimo auspicio e devono servire da viatico per continuare su questa strada. L'impegno deve essere costante e senza soluzione di continuità per migliore la qualità dei nostri mari e del nostro litorale. C'è ancora tantissimo da fare. Pensiamo a tante altre spiagge della nostra regione che potrebbero diventare mete turistiche e invece stentano a decollare a causa dell'inquinamento del mare".(Ren)