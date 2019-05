Torino: a Palazzo Lascaris la mostra sui diritti dei bambini

- Mercoledì 8 maggio a Palazzo Lascaris dalle ore 17,30 alle 20 si tiene l’evento di apertura della mostra “C’era una volta… giocando con le favole - Disegni, bambini, diritti” a cura di Sergio Pignatone e Dino Aloi. L’esposizione sarà aperta al pubblico nella Galleria Spagnuolo di Palazzo Lascaris (via Alfieri 15 a Torino) fino al 31 maggio 2019. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Ingresso gratuito. Partecipano all'inaugurazione: Rita Turino, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza; Dino Aloi e Sergio Pignatone, curatori della mostra; Giovanni Del Ponte, scrittore; Live-painting dell’artista Massimiliano Frezzato. La mostra è realizzata con il patrocinio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza e di quattro Ong che lavorano a favore dell’infanzia: Casa Oz, Oaf-I, Ugi e Unicef. Domenica 12 maggio alle 17 al Salone del Libro - Arena Piemonte si terrà un incontro rivolto alle famiglie legato alla mostra “C’era una volta… giocando con le favole - Disegni, bambini, diritti”. Partecipano con la lettura delle favole: Marco Berry e Nicoletta Molinero. (segue) (Rpi)