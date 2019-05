Teatri: al Nest di Napoli in scena Regalo di Natale" di Avati (2)

- Sul piatto, oltre a un bel po' di soldi, c'è il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni. Tra i più bei film di Avati, "Regalo di Natale”, originariamente ambientato negli anni ‘80, nell’adattamento teatrale è trasposto nel 2008, anno in cui la crisi economica globale si è abbattuta sull’Europa segnando profondamente la società italiana. In risposta a recessione e precariato, il gioco d’azzardo vive una stagione di fulminante ascesa, e - dalle slot che affollano i bar e al boom del poker texano - si moltiplicano i luoghi e le modalità in cui viene praticato. "Lo spettacolo è stato trasposto ai giorni nostri, un tempo di crisi economica e dei valori", ha spiegato il regista -. La partita a poker, così presente nell’originale cinematografico tutto giocato su primi piani e sguardi, viene tradotta nel linguaggio teatrale nella dimensione psicologica e relazionale tra i personaggi". I quattro uomini intorno al tavolo verde circolare, che rappresenta simbolicamente una sorta di ruota della fortuna, si "giocano", in uno spazio astratto che assomiglia ad un tempio sacro, ben più di una manciata di fiches. Lele, Ugo, Stefano, Franco e l'avvocato Sant'Elia, il "pollo" da spennare, si calano in realtà in una partita che probabilmente li lascerà tutti sconfitti, a dimostrazione di come alcuni valori fondamentali delle relazioni umane, amicizia, lealtà e consapevolezza di sé, stiano dolorosamente tramontando dal nostro orizzonte. (Ren)