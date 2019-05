Napoli: Teatro Festival Italia dedicato a regista lituano Nekrošius

- Napoli Teatro Festival Italia protagonista all'Ambasciata della Lituania a Roma: nella sede diplomatica di piazza Vittoria Colonna sono stati presentati gli eventi culturali lituani che saranno ospitati in Italia nei prossimi mesi. Il Napoli Teatro Festival Italia, diretto da Ruggero Cappuccio, che prenderà il via l'8 giugno e si concluderà il 14 luglio, si caratterizza quest'anno anche per l'omaggio a Eimuntas Nekrošius, il geniale regista lituano scomparso nel novembre scorso. A partire dalla giornata inaugurale, quando al teatro Politeama andrà in scena alle 21 "Zinc", allestimento di Nekrošius ispirato ai romanzi del premio Nobel per la letteratura Svetlana Aleksievič. Poche ore prima, alle 17 dello stesso 8 giugno, sarà inaugurata la mostra "Il Meno Fortas di Eimuntas Nekrošius", a cura di Marius Nekrošius e Nadežda Gultiajeva, dove saranno esposte per l'intera durata del Festival fotografie, bozzetti, appunti e oggetti di scena dei suoi memorabili spettacoli. La mostra e lo spettacolo saranno preceduti il 7 giugno alle 20.30 dalla proiezione al teatro Politeama del lungometraggio "Eimuntas Nekrošius: Pushing the Orizon Further".(Ren)