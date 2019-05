Sanità: Borrelli (Verdi), divaricatore dimenticato nel ventre di una al Loreto Mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ci ha informato che, in seguito alla chiusura dell'inchiesta interna, è stato deferito presso il consiglio di disciplina il personale coinvolto nell'operazione chirurgica condotta all'ospedale Loreto Mare in occasione della quale fu dimenticato un ferro chirurgico nell'addome di una donna". Lo ha comunicato il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Il deferimento comporta la valutazione delle eventuali negligenze in sede consiliare e l'eventuale irrogazione di sanzioni sul piano disciplinare. Qualora il consiglio dovesse confermare le responsabilità chiederemo di procedere con la massima severità. E' assolutamente inaccettabile che una paziente veda messa a rischio la propria salute dopo essersi affidata alle cure del sistema sanitario".(Ren)