Campania: Cesaro (FI), chiesto tavolo tecnico su opere rete fognaria di Gragnano (Na)

- Il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, ha oggi formalizzato la richiesta per la convocazione di un tavolo tecnico per definire le fasi successive allo stato dei lavori del collettore fognario di Gragnano con la partecipazione dei rappresentanti dell’Eic, l’Ente idrico campano, e della Gori. "Ci troviamo, grazie ad una proficua interlocuzione con tutti i soggetti a vario titolo chiamati in causa, a buon punto, soprattutto in termini di progettazione", ha spiegato Cesaro, aggiungendo che "Non può dirsi altrettanto, però, sul versante dell'impegno finanziario laddove è necessario un ultimo sforzo da parte della Regione, fermo restando la necessità che al completamento dell'attesa rete fognaria seguano tempestivamente tutte le opere infrastrutturali di allacciamento con gli impianti". "Condivido dunque questa iniziativa – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale di Gragnano Nello D'Auria –: da tempo, come Amministrazione, abbiamo messo in campo tutti gli sforzi possibili, tra sopralluoghi e riunioni, per realizzare in tempi rapidi quest'opera assolutamente necessaria al territorio, con buoni risultati". "Oggi, la convocazione di un tavolo tecnico che, oltre a fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori, individui le necessità e gli strumenti più adeguati per dare un nuovo impulso a questa infrastruttura appare effettivamente più che opportuno", ha concluso D’Auria. (Ren)