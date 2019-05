Napoli: Borrelli (Verdi), coppia di ladri con cane nero al seguito fa razzia nei negozi. Allertate Forze ordine

- "Ci è stata segnalata la presenza di due ladri, un uomo e una donna, che da circa un mese stanno razziando i negozi di Napoli. Vanno in giro con un cane nero e sono molto abili nel portare via con destrezza portafogli e articoli in vendita. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: la donna si avvicina alla commessa per chiedere informazioni, l'uomo arraffa il possibile. Vanno abitualmente in giro con un cane nero. Sono stati ripresi durante i furti dalle telecamere di videosorveglianza di molti negozi". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Il fatto ci è stato segnalato dall'avvocato Angelo Pisani, presidente dell'associazione Noi consumatori – ha aggiunto il consigliere -. La coppia di ladri opera in vari quartieri della città. Alcune segnalazioni sono pervenute dall'area del Vomero, altre dal centro storico. In particolare i due hanno messo a segno dei furti nella zona di via Benedetto Croce, rubando negli stessi posti anche a distanza di pochi giorni”. “Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, attivatesi in seguito alle denunce dei commercianti – ha proseguito -. Anche noi abbiamo trasmesso tutte le informazioni di cui siamo in possesso”. “Il nostro auspicio è che i due ladri siano assicurati quanto prima alla giustizia", ha concluso Borrelli. (Ren)