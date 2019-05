Napoli: Borrelli (Verdi), auguri a Antonio Coppola confermato presidente Aci

- "Ci congratuliamo e rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro ad Antonio Coppola per la conferma come presidente dell'Automobile Club Italia di Napoli. Conoscendo la sua sensibilità nei confronti del tema proponiamo lo studio di soluzioni sinergiche nella lotta ai parcheggiatori abusivi". Lo ha scritto in una nota il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.(Ren)